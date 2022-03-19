Стефанчук роз’яснив свою заяву щодо можливої зміни курсу України в НАТО

"Сьогодні Україна намагається знайти оптимальний варіант гарантій власної безпеки. Відшукуються різні варіанти – як у межах існуючих форматів, так і шляхом створення нових".

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав розтиражовану ЗМІ свою заяву щодо НАТО "вирваною з контексту".

Він наголосив, що винятково парламент за Регламентом може ухвалювати рішення щодо зміни Конституції в частині курсу на НАТО. Про це спікер ВРУ Руслан Стефанчук написав на своїй сторінці у FB.

"Щодо вчорашньої розтиражованої нібито моєї позиції щодо НАТО. В Раді я був, є і буду одним із найбільших поборників євроінтеграційного та євроатлантичного напрямку. І це для мене є внутрішній моральний імператив", – заявив спікер.

Він наголосив, що цю позицію завжди підтверджує не на словах, а на ділі.

"Хоча не буду робити з того таємницю: позиція деяких країн-членів НАТО щодо євроатлантичних перспектив України мене відверто засмучує. Сьогодні Україна намагається знайти оптимальний варіант гарантій власної безпеки. Відшукуються різні варіанти – як в межах існуючих форматів, так і шляхом створення нових. Тому коментуючи це питання в ефірі #UAРазом, я виходив з того, що участь Ради в переговорному процесі неминуча та визначальна", – підкреслив голова Ради.

За його словами, лише саме Рада затверджуватиме всі ті пропозиції, які будуть подані їй на розгляд.

"А вже далі буде прийматись відповідне рішення. За всіма правилами і регламентами. Але рішення прийматиме Рада. Тому вирвану з контексту "зрадоньку", яка щедро розтиражована інформаційними каналами деяких політичних сил, вважаю безперспективною та безпорадною спробою окремих політичних діячів нагадати про себе. Кому війна – а кому піар із дна".