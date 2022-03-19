Під час воєнного стану Конституція не може бути змінена, - Веніславський про відмову від курсу до НАТО

Україна може відмовитися від курсу на вступ до НАТО, прибравши його зі своєї Конституції. Але це неможливо, поки діє воєнний стан.
Про це заявив представник президента в Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, інформує РБК-Україна.
"Курс України на членство в НАТО закріплений на рівні Конституції. Це досить складна процедура внесення змін - дві сесії Верховної ради, висновок КСУ, і також необхідно пам'ятати, що в умовах воєнного стану Конституція не може бути змінена, це норма самої Конституції", - зазначив він.
За його словами, що стосується нейтрального статусу, то якщо буде відновлена територіальна цілісність, стане можливим зупинити війну і врятувати тисячі життів, то це може бути предметом переговорів на міжнародному рівні.
"Але, безумовно, з гарантіями, що повторення того, що ми зараз маємо, більше не буде", - додав Веніславський.
Нагадаємо, що спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав розтиражовану ЗМІ свою заяву щодо НАТО "вирваною з контексту". Раніше з посиланням на слова Стефанчука повідомлялось, що українська влада обговорить формулювання щодо євроатлантичних прагнень держави після закінчення переговорів з приводу припинення війни.
Відзначимо, що у 2019 році Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Російські окупанти на переговорах вимагають прибрати це положення з Конституції України.