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Під час воєнного стану Конституція не може бути змінена, - Веніславський про відмову від курсу до НАТО

Однак, за його словами, Україна може обговорити нейтральний статус.

Під час воєнного стану Конституція не може бути змінена, - Веніславський про відмову від курсу до НАТО
Федір Веніславський
Фото: скрин відео

Україна може відмовитися від курсу на вступ до НАТО, прибравши його зі своєї Конституції. Але це неможливо, поки діє воєнний стан.

Про це заявив представник президента в Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, інформує РБК-Україна.

"Курс України на членство в НАТО закріплений на рівні Конституції. Це досить складна процедура внесення змін - дві сесії Верховної ради, висновок КСУ, і також необхідно пам'ятати, що в умовах воєнного стану Конституція не може бути змінена, це норма самої Конституції", - зазначив він.

За його словами, що стосується нейтрального статусу, то якщо буде відновлена територіальна цілісність, стане можливим зупинити війну і врятувати тисячі життів, то це може бути предметом переговорів на міжнародному рівні.

"Але, безумовно, з гарантіями, що повторення того, що ми зараз маємо, більше не буде", - додав Веніславський.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав розтиражовану ЗМІ свою заяву щодо НАТО "вирваною з контексту". Раніше з посиланням на слова Стефанчука повідомлялось, що українська влада обговорить формулювання щодо євроатлантичних прагнень держави після закінчення переговорів з приводу припинення війни. 

Відзначимо, що у 2019 році Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Російські окупанти на переговорах вимагають прибрати це положення з Конституції України.

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