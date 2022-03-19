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На 19 березня в Україні зазнали пошкоджень 489 закладів освіти, - Бабак

Лише за останню добу окупант знищив 5 закладів освіти. 

На 19 березня в Україні зазнали пошкоджень 489 закладів освіти, - Бабак
Фото: ДСНС

Російські окупанти пошкодили в Україні 489 освітніх закладів, 69 з них знищені.

Про це у Телеграм повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак

«Станом на ранок 19 березня в Україні 489 закладів освіти зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів та бомбардувань, з них 69 повністю знищені», - заявив він. 

За його словами, лише за останню добу «пошкоджено 25 закладів освіти, з них 5 знищені», - написав народний депутат. 

Він запевнив, що «після нашої перемоги обов’язково відбудуємо, але ніколи не забудемо і не пробачимо. Фашистська Росія за цей геноцид освіти відповість сповна».

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім підтвердив, що 18 березня російські окупанти завдали удару по казармі військової частини в Миколаєві. Завали розбирають досі.

У Київській області під активним та неприцільним вогнем противника лишаються Ірпінь, Мощун, Гостомель, Ворзель і населені пункти Макарівської громади.

18 березня росіяни вбили в Луганській області чотирьох людей, 10 отримали поранення. 

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