Правоохоронці закликають громадян не затримувати підозрілих осіб самостійно, тим більше - погрожувати їм зброєю чи фізичною розправою.

У Тернополі виникла конфліктна ситуація між кількома громадянами, які вважали один одного "диверсантами" і викликали через це поліцію.

Про це повідомила пресслужба НПУ.

"Сьогодні на вулиці Академіка Студинського виникла конфліктна ситуація між невідомими громадянами, які вважали один одного "диверсантами". Заявник повідомив на спецлінію 102, що переслідує двох осіб, які видались йому підозрілими. Натомість інша сторона повідомила поліцейським, що їх переслідує та погрожує невідомий агресивний чоловік зі зброєю", - йдеться в повідомленні.

Інспектори прибули за вказаною адресою і врегулювали конфлікт. У заявника правоохоронці виявили предмет схожий до зброї, на який в нього не будо відповідних документів. Деталі з’ясовуватиме слідство.

Фото: Нацполіція

Патрульна поліція Тернопільської області закликає громадян бути законослухняним та проявляти взаємоввічливість, а в разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи автомобілів - негайно викликати на місце події поліцейських.

"Не намагайтесь затримувати невідомих осіб самостійно, тим більше - погрожувати їм зброєю чи фізичною розправою. Надайте всю необхідну інформацію поліцейським та не наражайте себе на небезпеку", - наголосили поліцейські.

Нагадаємо, раніше голова МВС Денис Монастирський ззазначив, що більшість затриманих диверсантів, що працювали на Росію, є громадянами України. Він порадив громадянам звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та з їхнього оточення. Міністр підкреслив, що варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Також він порадив зважати на раптове повернення деяких сусідів з-за кордону.

За словами Монастирського, особливо варто пильнувати в районах довкола військових об’єктів та аеропортів.