У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Військові знищили біля Тростянця колону ворожої техніки
Військові знищили біля Тростянця колону ворожої техніки
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Росія витратила майже всі запаси ракет і намагається виробляти їх цілодобово, – Генштаб
Росія витратила майже всі запаси ракет і намагається виробляти їх цілодобово, – Генштаб
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Більшість затриманих диверсантів - громадяни України, - Монастирський

Міністр порадив придивлятися до знайомих з дивною поведінкою.

Більшість затриманих диверсантів - громадяни України, - Монастирський
Фото: Олександр Ратушняк

Більшість затриманих диверсантів, що працювали на Росію, є громадянами України. Про це в ефірі телемарафонузаявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише "Українська правда". 

"Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з РФ, там був завербований і потім виконував певні завдання", - зазначив міністр.

Він порадив громадянам звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та з їхнього оточення. Міністр підкреслив, що варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Також він порадив зважати на раптове повернення деяких сусідів з-за кордону.

За словами Монастирського, особливо варто пильнувати в районах довкола військових об’єктів та аеропортів.

У разі виявлення підозрілих осіб, слід телефонувати на 102 або на гарячу лінію Служби безпеки. Далі правоохоронці будуть з’ясовувати, чи є людина диверсантом, що працює на ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також