Більшість затриманих диверсантів - громадяни України, - Монастирський

Більшість затриманих диверсантів, що працювали на Росію, є громадянами України. Про це в ефірі телемарафонузаявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише "Українська правда".

"Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з РФ, там був завербований і потім виконував певні завдання", - зазначив міністр.

Він порадив громадянам звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та з їхнього оточення. Міністр підкреслив, що варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Також він порадив зважати на раптове повернення деяких сусідів з-за кордону.

За словами Монастирського, особливо варто пильнувати в районах довкола військових об’єктів та аеропортів.

У разі виявлення підозрілих осіб, слід телефонувати на 102 або на гарячу лінію Служби безпеки. Далі правоохоронці будуть з’ясовувати, чи є людина диверсантом, що працює на ворога.