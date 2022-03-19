Росія завдала ракетного удару по складу ЗСУ в Делятині на Франківщині

Росія завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині Івано-Франківської області. Інформація про тип ракет та дані про постраждалих уточнюються.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Українська правда.

"Справді, ворог завдав удару по наших складах зберігання. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються", - сказав він.

Водночас поки що командування Повітряних сил не може підтвердити чи спростувати заяви росіян про удар авіаційним ракетним комплексом "Кинджал".

"Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про "Кинджал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити", - додав речник.

Місцеві жителі Делятина повідомляють, що наразі ситуація в селі спокійна.

Зазначимо, що 19 березня міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал" для знищення складу боєприпасів ЗСУ.

Нагадаємо, що Х-47м2 «Кинджал» — російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Після випробувань був прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року приступив до несення бойового чергування на аеродромах Південного військового округу РФ. За габаритами та зовнішнім виглядом ракета комплексу «Кинджал» подібна до балістичних ракет ОТРК «Іскандер».

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім підтвердив, що російські окупанти завдали удару по казармі військової частини в Миколаєві. Завали розбирають досі.