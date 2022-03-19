Немає опції “не допомогти”. Як зустрічають українців у Польщі

Всього ж кордон із Польщею від початку війни перетнуло майже 1,9 млн українців, і це число постійно зростає. Багато українців їдуть і до менших міст, особливо тих, що знаходяться недалеко від кордону. Попри це, ставлення поляків залишається дружнім та співчутливим. На вокзалах та автостанціях столиць воєводств можна знайти вказівники на центри допомоги українцям, а місцеві радіостанції у кожному випуску новин згадують про війну в Україні та дають полякам уроки української.

Лише за тижні від початку вторгнення Росії в Україну, до найбільших міст Польщі - Варшави та Кракова - виїхало понад 300 000 українців . Представники влади міст заявляють, що ці міста не мають змоги більше приймати біженців, адже тоді їхня кількість може стати більшою за кількість містян, крім того, не вистачатиме робочих місць, місць у школах, садочках.

Фото: EPA/UPG Біженці з України на українсько-польському прикордонному переході Корчова - Краківець, 8 березня 2022.

Перетин кордону та “рецепційний центр”

“Якщо перетинати кордон пішки - усе відбувається дуже швидко. Я навіть не встигла змерзнути, поки чекала у черзі, як багато хто мене лякав. Але може то мені пощастило. Знаю, що автомобільні черги куди довші”, - розповідає 25-річна Таня, поки чекає свого рейсу до Любліна з прихистку у містечку Хелм. Таня жила із батьками у селищі міського типу недалеко від Бучі на Київщині. У самому селищі бойові дії, на щастя, не велись, але місце потрапило в облогу, туди вже котрий день не можуть доїхати ані евакуаційні рейси, ані гуманітарна допомога. “Батьки досі лишилися там, чекають на хоч якусь гуманітарку. Їм вже багато років і вони не схотіли кидати хату”, - говорить Таня.

У більшості пропускних пунктів на стороні Польщі можна знайти волонтерів. Коло кордону розгорнуті намети, де можна погрітися. Там також годують, допомагають з одягом та роздають безкоштовні сім-карти з доступом до інтернету та можливістю дзвонити в Україну.

Після цього від більшості пропускних пунктів тих, хто проходив кордон пішки, організовано везуть до найближчого прихистку - “рецепційного центру”. У них громадяни можуть отримати інформацію щодо перебування у Польщі, їжу, основну медичну допомогу, безкоштовний доступ до WiFi. Також у центрах можна переночувати, щоправда, біженців у кожному з таких прихистків значно більше, аніж ліжкомісць. Волонтери центрів допомагають з організацією переїздів в інші міста Польщі та закордон. Місцева влада наголошує, що жодних формальних реєстрацій у прихистках проходити не потрібно, пізніше біженці зможуть отримати номера PESEL в адіміністраціях міст та селищ, де вони планують залишитися. Адреси “рецепційних центрів” можна знайти на сайті польського уряду. До них також можуть звернутися українці, які перетинали кордон Польщі іншими способами - наприклад, автівкою.

Фото: EPA/UPG Центр реєстрації у місті Лодзь.

Серед тих, хто звернувся до центру допомоги у містечку Хелм, куди привозять українців з прикордонного пункту Дорогуск та кількох інших, - плани у всіх різні. Хтось приїхав переночувати, а на ранок їде до знайомих поляків, хтось чекає рейс в іншу країну, а хтось не має жодних конкретних намірів.

Як, наприклад, пані Анна з трьома онуками різного віку, метою якої було поїхати з-під вогню у Житомирі.

“Ми просто приїхали і чогось чекаємо. Чого - не знаю сама”, - розповідає Анна, випускаючи кота з переноски трохи побігати. Батьки дітей, з якими приїхала жінка (старшій онуці - 20 років, молодшому - 10 років), залишилися у Житомирі, проте дуже наполягали на тому, аби бабця з дітьми поїхала. Знайомих чи друзів родина за кордоном не має. Сподіваються лише на допомогу небайдужих. З собою, окрім кота, родина має чимало речей та навіть самокат онука. Дехто ж з постояльців центру приїхав лише з одним рюкзаком з найнеобхіднішим.

Вже трохи пізніше Анна знаходить товаришку свого віку серед інших біженців у центрі та перебазовується ближче до неї у тихіший коридор, де можна поспати на каріматах (центр допомоги у Хелмі - спортивний центр із критим стадіоном).

Фото: EPA/UPG Центр допомоги біженцям з України у будівлі школи в Медиці, 1 березня 2022 р.

Після кордону

Допомагають українцями не лише на кордоні, а й далі - на території усієї Польщі. При цьому багато поляків цураються слова “волонтер”, тому що допомагають одноосібно, незалежно від якихось громадських організацій та волонтерських центрів.

“Якщо чесно, я сам здивований тому, що зі мною сталося”, - розповідає пожежник Бартек із села Томашовіце Люблінського воєводства, у будинку якого зараз живуть родина з 3 українок - бабуся, донька та онука.

Коли Бартек почув у новинах про напад Росії на Україну, він довго не міг зібратися з думками. Раніше він вважав, що війна у сучасному цивілізованому світі неможлива. На жаль, Бартек помилявся і тепер почувається дуже злим. Говорить, що це не просто війна Росії проти України - це війна Росії проти Європи.

На другий день війни, 25-го лютого, він поїхав до прикордонного пункту Дорогуск з наміром хоч якось допомогти, але не збираючись запрошувати когось жити у нього. Але приїхавши, Бартек одразу змінив свою думку та підійшов до рандомної сім’ї.

“Жінки виглядали дуже розгублено та втомлено. Я не мав іншого вибору, як допомогти їм та запросити пожити у себе,” - говорить чоловік.

Фото: EPA/UPG

Разом з тим пан Бартек розповідає, що раніше бував в Україні, і у нього залишилися трохи негативні спогади. Він був вражений рівнем корупції, яка заторкнула особисто його - один чоловік з України намагався обдурити поляка. Від того часу Бартек тримався осторонь українців.

“Але зараз все дуже змінилося. Моя сім’я тепер також складається з людей з України. Я вже не боюся”, - підсумовує Бартек.

Катажина, яка працює в інжиніринговій компанії, розповідає свою історію допомоги українцям. Протягом цих 3 тижнів у її будинку мешкало 2 українські родини. Одну з них жінка знала через свого друга, інші ж прийшли посеред ночі та попросили допомоги - вони потрапили в автомобільну аварію дорогою до Варшави недалеко від дому Катажини.

“Вони були з 3 маленькими дітьми і для мене навіть не було вибору - як це, не допомогти їм? Хай навіть моя родина та я втратять на якийсь період приватність у власному домі. Я хочу допомогти Україні як тільки можу. Мені важко навіть уявити, що ці люди відувають, а інколи навіть важко зрозуміти, як правильно говорити з ними,” - розповідає жінка.

Окрім цього, Катажина допомагає сортувати одяг для українських біженців в одному з центрів католицької організації допомоги Карітас. Каже, що не може жити нормальним життям, ніяк не допомогаючи, коли за 600 км від її міста іде війна:

“Війна абсурдна. Як хтось може вбивати невинних людей? Путін має бути страчений якнайшвидше. Нормальні сусіди не вбивають один одного. Якщо Путін хоче займатися своєю політикою, він може робити це в інший спосіб. Не вбивати. Не можу повірити, що поруч з моїм домом війна. Звичайних людей вбивають, за що?”.

Фото: АЗОВ Маріуполь після обстрілів окупантами.

При цьому місцеві вважають, що польська економіка дійсно не була готова до такої кількості біженців. Бояться кризи та браку робочих місць навіть для поляків. Та все ж налаштовані оптимістично. Катажина коментує: “Можливо, у нас, правда, будуть певні економічні проблеми. Але ні в якому разі не через людей - через війну, яка вже відбувається. Я думаю, що у Польщі ніколи не буде такого, але багато поляків переживають, що вони наступні у черзі у путінських планах. Разом з тим, я намагаюся думати позитивно. Наприклад, минулого року у Польщі суттєво бракувало працівників. Тепер точно буде легко знайти когось на різні посади”.

Що таке номер PESEL та як його отримати?

12 березня у Польщі вийшов закон “Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни”, він діє заднім числом та стосується усіх громадян України, які приїхали до Польщі з початку збройної агресії Росії, від 24.02. Згідно нього українці можуть:

легально перебувати у Польщі протягом 18 місяців

отримати номер PESEL

працевлаштовуватися

мати доступ до закладів охорони здоров'я та до соціального забезпечення, а також до шкіл, дитячих садків та ясел.

Номер PESEL є одинадцятизначним кодом, зареєстрованим в електронній системі. Ним потрібно скористатися, наприклад, при візиті до лікаря або щоб відкрити банківський рахунок. Його оформлення для українців вже розпочалося та триватиме кілька наступних тижнів. Подати документи на його отримання можна до будь-якої адміністрації польської ґміни. Але варто мати на увазі, що поки в цих установах великі черги. У ґмінах пояснюють, що працівникам установ просто потрібен час, аби призвичаїтися до такого потоку людей.