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В Києві під час робіт з укріплення знайшли зуб акули віком 50 млн років

Знахідку передали до музею.

В Оболонському районі Києва під час здійснення робіт з укріплення було знайдено зуб викопної акули віком близько 50 млн. років. Про це повідомив член-кореспондент Національної академії наук Володимир Гриценко.

За його словами, розмір зуба дозволяє припустити, що розмір акули був до 3,5 метрів. Знахідку передали до музею.

Фото: facebook/volodimir.gritsenko

"Під час здійснення робіт по укріпленню Оболонського району м. Києва співробітником Малої академії наук Євгеном Пащенком було знайдено зуб викопної акули віком близько 50 млн. років (палеоген). Розмір зуба дозволяє припустити, що довжина хижої риби була щонайменше 3-3,5 м. Знахідку буде передано до музею, де вона стане частиною спеціальної експозиції", - зазначив Гриценко.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині представники тероборони, риючи окопи, знайшли горщик епохи ранньої бронзи.

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