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Генерал Залужний: своїми безвідповідальними заявами про підготовку здачі країни ви ображаєте наших воїнів

«Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил». 

Генерал Залужний: своїми безвідповідальними заявами про підготовку здачі країни ви ображаєте наших воїнів
Валерій Залужний
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, які «перебуваючи в тилових містах, розповідають про «зраду» і роблять «оцінки» оперативної обстановки».

«Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів, – заявив він. – Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ». 

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«Спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації, – зазначив він. – Тож, я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми «експертними оцінками». Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав Збройних Сил». 

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