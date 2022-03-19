Мінцифри запустило у "Дії" розділ про допомогу українцям у Польщі

Міністерство цифрової трансформації запустило інформаційний розділ про надану українцям у Польщі допомогу на порталі "Дія.Бізнес".

Про це повідомляє пресцентр відомства.

"Через війну та вторгнення Росії багато українців змушені були залишити державу та переїхати до сусідньої Польщі. Щоб підтримати співвітчизників за кордоном, команда "Дія.Бізнес" створила нову тематичну сторінку на сайті", - наголошується в повідомленні.

На зазначеній сторінці можна знайти інформацію про працевлаштування та вакансії, гарячу лінію інформаційної допомоги, корисні посилання, поради щодо відкриття бізнесу в Польщі (навіть без польського громадянства). Також там розміщені відповіді на запитання, що часто ставляться: від документів, що підтверджують законність перебування, до термінів дії дозволів на проживання.

Розділ створено за підтримки Департаменту торгівлі стратегічними товарами та безпеки Міністерства економічного розвитку та технологій Республіки Польща.

За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого до 18 березня кількість біженців з України, які прибули до Польщі, перевищила 2 млн осіб.

16 березня стало відомо, що цифрові паспорти знову доступні в Дії.

Також у "Дії" можна буде зареєструвати зруйноване окупантами майно та отримати тимчасове посвідчення особи.