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59% громадян України вважають російську мову іноземною, - опитування

Майже 85% опитаних вважають необхідним знання англійської.

59% громадян України вважають російську мову іноземною, - опитування
Фото: dyvys.info

Переважна більшість українців вважають знання англійської мови необхідним (84,9%), визнають, що вона дає кар'єрні переваги (86,9%) і що вона має бути обов'язковою для вивчення до середнього рівня (intermediate) в українських школах.

Про це свідчать результати дослідження "Сприйняття громадянами України іноземних мов", проведеного соціологічною компанією Active Group, передає Інтерфакс-Україна.

Знання німецької мови необхідним назвали 22,2% українців, французької - 13,7%, іспанської - 13,6%, польської - 11,1%, російської - 9,6%, китайської - 6,5%, португальської - 6,3%, арабської - 2,4%, інших - 1,4% разом узятих.

При цьому суттєво більше українців визнали кар'єрні переваги при знанні польської (20,1%), китайської (21,1%) і арабської (4,8%) мов, але набагато менше вважають за необхідне вивчати їх в українських школах (5,9%, 4,3% і 1,4% відповідно).

Визнають кар'єрні переваги російської мови 12,3% респондентів, 9,5% вважають за потрібне вчити її у школі.

Водночас на запитання, чи згодні ви з твердженням, що російська мова є іноземною, "так" відповіли 43,6% опитаних, "скоріше так" - 15%, "скоріше ні" - 24,7%, "точно ні" - 15,2%.

У віковому розрізі позитивну відповідь на це запитання дали 45,8% респондентів вікової категорії 60+, 69,4% респондентів 50-59 років, 73,7% респондентів 40-49 років, 48,8% респондентів 30-39 років і 64,5% респондентів 18-29 років. Менш схильні вважати російську іноземною чоловіки, ніж жінки, і жителі села, ніж жителі міста.

Під час дослідження методом індивідуального інтерв'ю 29-30 травня 2021 року було опитано 1200 респондентів старше 18 років на всіх підконтрольних уряду територіях України. Вибірка репрезентативна за віком і статтю, похибка не більше ніж 2,9% при показниках у 50% і 1,7% при показниках у 10% або 90%.

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