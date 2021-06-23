Радянський тиран частіше викликає страх і огиду, ніж повагу чи захоплення.

Українці не вважають Сталіна "великим вождем" та переважно ставлять до нього з негативом.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 8-9 червня.

На противагу до Росії, де Йосипа Сталіна вважають найвидатнішою людиною всіх часів і народів, в Україні з таким твердженням не згодні.

Респондентів попросили оцінити судження "Сталін був великим вождем".

39,8 відсотка з них сказали, що не згодні з ним, 15,6% - що згодні, 34,3% - у чомусь згодні, у чомусь ні.

Емоційний спектр у ставленні українців до Сталіна тяжіє до негативного полюсу. 38% респондентів визначили своє ставлення до нього як "страх", чи "неприязнь, роздратування", або "огида, ненависть". Тоді як позитивний спектр удвічі менший – 18% українців сукупно ставляться до нього з "повагою", "симпатією" чи "захопленням". 34% опитаних висловили байдужість щодо фігури Сталіна.

Позитивне ставлення громадян України до Сталіна знизилось порівняно з 2012 роком.

Нагадаємо, що у 2019 році інше опитування показало, що 72% українців вважають Сталіна жорстоким нелюдом-тираном.