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У Конгресі США закликали передати Україні летальну зброю

"Ця адміністрація знову і знову вибирає шлях умиротворення Кремля за рахунок України. Це повинно закінчитися".

У Конгресі США закликали передати Україні летальну зброю
Фото: kestan.com

Заступник голови комітету Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс та керівник комітету Палати представників в іноземних справах Майкл Маккол висловили занепокоєння повідомленнями про те, що адміністрація президента США Джо Байдена зупинила надання Україні летального озброєння.

Про це йдеться у пресрелізі комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США.

"США не варто чекати, поки Кремль перетне ще більше "територіальних червоних ліній" в Україні, перш ніж направити додаткову військову допомогу Києву. Замість цього адміністрація повинна направити цю допомогу у вигляді летальних озброєнь негайно", - заявили члени Конгресу.

На їхню думку, такий крок США стримає подальшу агресію з боку Росії.

Також конгресмени згадали рішення адміністрації США вивести кораблі з Чорного моря, відмову запровадити санкції проти оператора проєкту "Північний потік-2" і перенесення зустрічі американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським через "безрезультатний саміт" Байдена з Путіним.

"Ця адміністрація знову і знову вибирає шлях умиротворення Кремля за рахунок України. Це повинно закінчитися", - наголосили конгресмени.

Нагадаємо, минулого тижня американське видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Білий дім призупинив процес надання Україні пакету військової допомоги об’ємом 100  млн доларів, який мав включати летальну зброю та був розроблений у якості відповіді на накопичення російських військ вздовж українського кордону навесні. Рішення заморозити надання допомоги нібито було ухвалене після того, як Росія оголосила про відведення військ, розміщених поблизу українського кордону.

У Білому домі повідомлення про призупинення надання Україні зброї назвали нісенітницею.

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