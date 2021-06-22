Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Зеленський анонсував введення чекапів здоров'я для українців від 55 років
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
У селі біля Хотина утворився карстовий провал
У селі біля Хотина утворився карстовий провал
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський та Меркель провели розмову з нагоди Дня пам’яті жертв Другої світової війни (оновлено)

"Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися".

Зеленський та Меркель провели розмову з нагоди Дня пам’яті жертв Другої світової війни (оновлено)
Фото: пресс-служба президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни в Україні, відзначивши важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території України та збереження пам’яті про людські жертви.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", - зазначив Зеленський.

Президент підтвердив запрошення Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності нашої країни.

Канцлерка Німеччини запросила президента України здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин  та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Оновлено. Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня. Про це він повідомив у  своєму Twitter.

"В особливу дату поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ повинен зробити все, щоб такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та питань співпраці", - написав він.

Нагадаємо, раніше президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що Німеччина досі залишаєтсья в тіні Другої світової війни. Він наголосив, що пам'ять про цю війну "залишається обов'язком для німців та пересторогою для світу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також