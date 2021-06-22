Зеленський та Меркель провели розмову з нагоди Дня пам’яті жертв Другої світової війни (оновлено)

"Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися".

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни в Україні, відзначивши важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території України та збереження пам’яті про людські жертви.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися", - зазначив Зеленський.

Президент підтвердив запрошення Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності нашої країни.

Канцлерка Німеччини запросила президента України здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Оновлено. Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня. Про це він повідомив у своєму Twitter.

"В особливу дату поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ повинен зробити все, щоб такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та питань співпраці", - написав він.

Нагадаємо, раніше президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що Німеччина досі залишаєтсья в тіні Другої світової війни. Він наголосив, що пам'ять про цю війну "залишається обов'язком для німців та пересторогою для світу".