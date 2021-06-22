Путін назвав окупацію Криму і війну в Україні наслідком "агресивної політики НАТО"

Президент Росії Володимир Путін написав статтю до 80-ї річниці початку німецько-радянської війни, у якій звинуватив НАТО в агресивній політиці розширення.

"Саме рух блоку на схід, який почався, між іншим, з того, що радянське керівництво фактично умовили на членство об'єднаної Німеччини в НАТО, став основною причиною стрімкого зростання взаємної недовіри в Європі. Про словесні обіцянки, що «це не направлено проти вас», що «кордони блоку до вас наближатися не будуть» - поспішили швидко забути. А прецедент було створено. І з 1999 року було ще п'ять хвиль розширення НАТО. До організації увійшли 14 нових країн, включаючи республіки колишнього Радянського Союзу, що фактично поховало надії на континент без розділових ліній", - йдеться в статті Путіна.

На думку російського президента, перед багатьма країнами було поставлено ультиматум: або ви з Заходом, або з Росією.

Наслідком такої політики, заявив Путін, стала війна в Україні.

"Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?" - йдеться в статті російського президента.

Під "переворотом" він має на увазі Революцію гідності, що почалася після рішення тодішньої влади призупинити процес європейської інтеграції, під "розколом" - російсько-українську війну на Донбасі, а під "виходом Криму" - його окупацію Російською Федерацією.

Путін заявив, що "наростає напруженість, реальними стають ризики нової гонки озброєнь", але попри це Росія прагне до кооперації з Європою з єдиним простором співпраці та безпеки від Атлантичного до Тихого океану.

"Росія виступає за відновлення всеосяжного партнерства з Європою. У нас багато тем, що становлять взаємний інтерес. Це безпека і стратегічна стабільність, охорона здоров'я та освіта, цифровізация, енергетика, культура, наука і технології, рішення кліматичних та екологічних проблем", - йдеться в статті Путіна.

Нагадаємо, що 14 червня члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до альянсу через План дій щодо членства.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розраховує, що НАТО надасть Україні План дій щодо членства вже у 2022 році.