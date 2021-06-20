Порошенко зустрівся з патріархом Варфоломієм та взяв участь у святковій літургії

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який перебуває у Туреччині, зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Фото: eurosolidarity.org

«Я подякував Його Всесвятості за велику віру в Бога, за велику віру в Україну і за велику любов до України», – сказав Петро Порошенко.

Петро Порошенко також взяв участь в Божественній літургії з нагоди Дня Святої Трійці у Патріаршому Храмі Святого Георгія. Літургію очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

Фото: eurosolidarity.org

«Ми щасливі вітати високоповажного пана сьогодні і разом вознести молитви в нашому соборі. Як ви певне знаєте, зараз велике православне свято Трійця, це п’ятдесят днів після Великодня. І це була приємність – згадувати, як спільними зусиллями надали автокефалію Православній Церкві України. І це дуже тішить – бачити, як нова Церква розвивається, має поступ», – говорить Вселенський Патріарх.

Він підтвердив, що у серпні планує відвідати Україну. «Ми дякуємо Господу, я з натхненням чекаю на візит до України у серпні, щоб відсвяткувати разом з українцями тридцяту річницю Незалежності і України. Тож ми будемо мати приємність і щастя бути знову на святій українській землі, що стала християнською завдяки зусиллям і місіонерській роботі материнської Константинопольської православної церкви», – зазначив Варфоломій.

«Я надсилаю своє благословення і вітання всім людям в Україні, всім без виключення українцям, не розділяючи їх жодним чином. Нехай Господь благословить Україну і українців», – побажав Вселенський Патріарх.

Фото: eurosolidarity.org

Очільник Західної єпархії Української Православної церкви у США Архієпископ Даниїл (Зелінський), який теж взяв участь у Літургії, привітав українців із Днем Святої Трійці.

«Під час цієї літургії об’єдналася в дійсності ціла Вселенська православна церква, вживаючи різні мови і молячись перед Престолом Всевишнього за народ України також тут, у Патріаршому соборі», – сказав Архієпископ Даниїл. Він відзначив надзвичайно важливу роль п’ятого Президента в отриманні Томосу про автокефалію Православної церкви України.