​На iForum Кличко розповів про сучасні цифрові сервіси, які впровадили у Києві

Лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко виступив на конференції iForum-2021 і розповів про новітні технології і сервіси, які впроваджує столиця для ефективного міського управління та комфорту киян. Зокрема: контроль безпеки в місті за допомогою інтелектуальних камер відеоспостереження, створення комфортного паркувальногопростору і сервісів для користування ним, а також – про розвиток міського застосунку «Київ Цифровий».

«Систему технологічного – «розумного» управління містом Київ розпочав впроваджувати першим в Україні, понад 6років тому. Стартували ми тоді з «відкритого бюджету», який нам допомагали запускати німецькі партнери. Далі була система ProZorro, яку ми впровадили теж першими. Система електронних петицій, та багато електронних сервісів для киян. І сьогодні я можу сказати, що система управління містом знаходиться в мене в кабінеті. На великому екрані, в онлайн режимі я можу оперативно реагувати на процеси, що відбуваються в місті. Або ж – з планшету, якщо я десь на виїзді і знаходжуся не в мерії», – наголосив Кличко.

Мер показав, як виглядає технологічна система управління: всі зведені дані, що показують статистику та реальну картину по всіх сферах життєдіяльності міста знаходяться на одній платформі і відображаються в онлайн-режимі.

Також Віталій Кличко розповів про проект з моделювання ситуацій та створення ефективної транспортної моделі міста, яка дасть можливість в онлайн-режимі аналізувати завантаженість шляхів, планувати капітальні ремонти старих та будівництво нових інфраструктурних об’єктів, базуючись на реальних даних та потребах столиці.

«Таку модель Київ планує створити в 2022 році. Ми вже маємо дані, які можна використовувати не тільки для аналізу поточної ситуації, а й для її подальшого прогнозування. Як зміняться потоки транспорту через ремонт дороги? Як вплине погодна ситуація на завантаженість шляхів? Яких маршрутів громадського транспорту не вистачає киянам? На ці питання зможемо отримати відповідь завдяки моделюванню. А наступний крок – інтелектуальне керування трафіком. Це дозволить збільшити пропускну здатність доріг та заощадити час на пересування містом», – наголосив лідер «УДАРу».

Він окремо зупинився на елементах «розумного міста», що вже кілька років працюють в Києві. Зокрема – система електронних петицій та Громадський бюджет.

«Це – перш за все, інструменти електронної демократії. Коли кожен мешканець може брати участь у розвитку свого району, міста. Вносити свої пропозиції та реалізовувати проекти. Тільки за 4 роки існування Громадського бюджету в столиці реалізували понад 1000 проектів, ініціаторами яких були кияни. Цього року голосування за проекти на наступний рік розпочнеться 17 серпня», – розповів Віталій Кличко.

Сучасне місто, за словами мера столиці, – це складна система, всі артерії якої – для ефективності управління – мають бути під’єднані до мережі з можливістю дистанційного збору даних та керування різними процесами.

«Цього року ми плануємо забезпечити повне покриття міста бездротовою мережею IoТ, до якої поступово підключимо мільйони інтелектуальних пристроїв-сенсорів. Для чого? Для того, щоб найближчим часом ми могли здійснювати: моніторинг якості повітря та водойм, дистанційний контроль мікроклімату в закладах освіти і охорони здоров’я, контроль та оптимізацію вивезення сміття, дистанційне зняття показників лічильників, контроль доступу до підвалів, дахів, ліфтових шахт в житлово-комунальному господарстві та багато інших інструментів для ефективного управління і для комфорту киян», – розповів Кличко.

Також міський голова запросив учасників iForum долучатися до обговорення майбутнього міста в рамках «Kyiv Digital Conf», що відбудеться в столиці 24 листопада.