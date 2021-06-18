Масова видача російських паспортів в ОРДЛО та Криму потребує додаткових переговорів, - Данілов

За словами секретаря РНБО, масова паспортизація РФ робить неприпустимим проведення виборів на цих територіях.

Масова видача російських паспортів на окупованих українських територіях вимагає невідкладного реагування та проведення переговорів з цього питання.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, передає "Інтерфакс-Україна".

Зайого словами, з 2014 року Росія видала українським громадянам на тимчасово окупованих територіях 630 тисяч російських паспортів.

“Це привід для того, щоб починати переговори на предмет того, що з цим робити. Тому що в такому вигляді проводити вибори, коли людина має паспорт громадянина РФ, це така дивовижна, скажімо так, ситуація", - заявив Данилов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю.

Нагадаємо, станом на квітень поточного року російські паспорти отримали щонайменше 400 тисяч жителів окупованих Росією районів Донецької і Луганської областей, свідчать дані Мінреінтеграції.