Пов’язані з Пінчуком компанії повернули державі дві ліцензії на видобуток нафти і газу

Ці ліцензії не використовувалися 15-16 років.

Компанії "Гео Альянс Таранушинське" (Харківська обл.) І "Гео Альянс Південно-Орільське" (Дніпропетровська обл.) добровільно повернули державі дві ліцензії на видобуток природного газу і сирої нафти.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає “Інтерфакс-Україна”.

За словами Данілова, відповідні ліцензії не використовувалися 15-16 років.

"Вперше в історії незалежності України відбулася подія, яка, ми сподіваємося, буде набувати прецедентний характер, коли, розуміючи всю важливість реалізації політичної лінії президента Зеленського по наведенню порядку в сфері надрокористування та соціальну відповідальність, державі добровільно повернули дві ліцензії на видобуток природного газу і сирої нафти", - сказав Данілов.

Секретар РНБО не назвав власника компаній, однак уточнив, що всі вони пов'язані з "одним поважним бізнесменом з Дніпра".

За даними агентства, в групу "Гео Альянс" входять 19 юридичних осіб, найбільшими з яких є ПрАТ "Природні ресурси" і ТОВ "Східний геологічний союз". "Гео Альянс" знаходиться під мандатом міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne, що об'єднує активи Віктора Пінчука.

Нагадаємо, сьогодні РНБО ввела повний пакет санкцій проти бізнесменів Павла Фукса та Дмитра Фірташа.

Під санкції також потрапили двоє російських бізнесменів: генеральний директор держкорпорації "Ростех", голова ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Сергій Чемезов і заступник голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Михайло Шелков.

РНБО також анулювала чотири ліцензії з видобутку титану, три - з розробки вуглеводородів, три рудних ліцензії.