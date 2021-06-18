Корбан подав позови проти співвласника "Цитруса" на 1 млрд гривень

У компанії заявили, що теж звернуться до суду - з позовом про наклеп.

Бізнесмен Геннадій Корбан, власник 50% частки ТОВ "ЗТ-Інвест" групи компаній "Цитрус", подав чотири судові позови на більше ніж на 1 млрд гривень до співвласника компанії Григорія Топала.

Про це Корбан повідомив у фейсбуці.

Він розповів, що фахівці провели аудит діяльності компанії і знайшли порушення.

"Три місяці вистачило для проведення поглибленого аналізу та аудиту компанії. Фахівці вивчали документи кропітко. А ще відкрили речі, про які не звично говорити вголос", - зазначив Корбан.

За його словами, в компанії відбуваються оптимізація податків шляхом незаконного переведення боргів без згоди кредиторів, передача оборотних товарів на безоплатній основі компаніям-супутникам, а також довгострокове "сіре" розмитнення товарів.

Окрім судових позовів, юристи Корбана також підготували скарги до правоохоронних та податкових органів.

У "Цитрусі" не погодилися з заявою бізнесмена і назвали його інформацію неправдивою та маніпулятивною.

"У межах судового процесу, де ми оскаржуємо отримання частки, адвокат Корбана надав договір корпоративного управління, на підставі якого Корбан вправі керувати 50% часткою в компанії «ЗТ-Інвест», яка не має жодного стосунку до групи компаній «Цитрус»", - повідомила пресслужба компанії.

У "Цитрусі" також заявили, що "не знали про аудит, оплачують усі податки в межах чинного законодавства, повністю ведуть прозору діяльність і не практикують безкоштовну передачу «обігових товарів»".

"Ймовірно, настав час звернутися з позовом до суду за наклеп", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Корбан став співвласником мережі магазинів техніки "Цитрус" у березні цього року.