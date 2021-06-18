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Міненерго анонсувало зміну тарифів на електроенергію

Оновлена модель тарифів буде представлена наступного тижня.

Міненерго анонсувало зміну тарифів на електроенергію
Фото: hvylya.net

Міністерство енергетики анонсувало зміну тарифів на електроенергію для населення з 1 липня. Вони будуть представлені на наступному тижні, сказав міністр Герман Галущенко у п'ятницю під час години запитань до уряду в Верховні Раді.

"Оновлена модель ПСО буде представлена наступного тижня. Ми хочемо зробити певний горизонт цієї зміни, щоб побачити стабільність тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який дасть можливість забезпечити соціально вразливу верству населення", - сказав Галущенко.

За словами міністра, уряд планує повернути пільговий тариф на перші 100 кВт-год в місяць. "В обсягу споживання в державі на 16 млн домогосподарств мова йде про 41% населення", - сказав Галущенко.

За даними пресслужби Міненерго, цій категорії населення тариф буде зменшено.

Горизонт нової моделі ПСО – 4 роки.

Нагадаємо, до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт. 

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно якої ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (за виключенням добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили на квітень, а потім - і на травень-червень.

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