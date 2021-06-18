"Укравтодор" залучив для програми "Велике будівництво" $700 млн через євробонди

У процесі розміщення «Укравтодор» отримав заявки на $2,4 млрд. Це більш ніж втричі перевищує запланований обсяг випуску.

«Укравтодор» розмістив на Лондонській біржі серію бондів «Велике будівництво» на 700 млн доларів США. Залучені кошти підуть на реалізацію програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у частині розвитку дорожньої інфраструктури.

Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, у процесі розміщення «Укравтодор» отримав заявки на $2,4 млрд. Це більш ніж втричі перевищує запланований обсяг випуску.

«Україна має дві перемоги сьогодні — на матчі з Північною Македонією та на міжнародних фінансових ринках», — прокоментував результати торгів Кубраков.

Популярність євробондів «Укравтодору» на біржі, на думку міністра інфраструктури, підтвердила значний інтерес до України з боку глобального фінансового ринку та довіру до неї як держави та крупних інфраструктурних проєктів, що в ній реалізуються.

Усе це дозволило залучити на розвиток дорожньої інфраструктури $700 млн на 7 років під 6,25% та гарантії держави. Ця ставка є рекордно низькою у порівнянні з попередніми емісіями єврооблігацій України в американській валюті.

Раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році в країні планується збудувати та відремонтувати 6500 кілометрів доріг.