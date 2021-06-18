"Укравтодор" залучив для програми "Велике будівництво" $700 млн через євробонди

«Укравтодор» розмістив на Лондонській біржі серію бондів «Велике будівництво» на 700 млн доларів США. Залучені кошти підуть на реалізацію програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у частині розвитку дорожньої інфраструктури.
Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, у процесі розміщення «Укравтодор» отримав заявки на $2,4 млрд. Це більш ніж втричі перевищує запланований обсяг випуску.
«Україна має дві перемоги сьогодні — на матчі з Північною Македонією та на міжнародних фінансових ринках», — прокоментував результати торгів Кубраков.
Популярність євробондів «Укравтодору» на біржі, на думку міністра інфраструктури, підтвердила значний інтерес до України з боку глобального фінансового ринку та довіру до неї як держави та крупних інфраструктурних проєктів, що в ній реалізуються.
Усе це дозволило залучити на розвиток дорожньої інфраструктури $700 млн на 7 років під 6,25% та гарантії держави. Ця ставка є рекордно низькою у порівнянні з попередніми емісіями єврооблігацій України в американській валюті.
Раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2021 році в країні планується збудувати та відремонтувати 6500 кілометрів доріг.