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Кран “Захарій” днями повернеться до будівництва Запорізьких мостів, - ОДА

Повернення крану дозволить пришвидшити темпи будівництва на вантовому мосту. 

Кран “Захарій” днями повернеться до будівництва Запорізьких мостів, - ОДА

Плавучий кран LK-800, відомий як «Захарій», незабаром повернеться до робіт зі зведення Запорізьких мостів, яке відбувається у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомив сайт Запорізької ОДА з посиланням на слова очільника області Олександра Старуха. 


Повернення «Захарія» після ремонту дозволить пришвидшити темпи будівництва на вантовому мосту. 6 його сегментів, які зараз перебувають на будівельному майданчику №1 у Кривій бухті, вже готові до транспортування і монтажу за допомогою плавкрану.

За словами головного інженера підрядної компанії «Онур» Олександра Цвященка, у цілодобовому режимі тривають роботи на інших об'єктах мостового будівництва. На будмайданчики мостів вже завезено 72% основних конструкцій (металевих прогонових будов) та 73% допоміжних конструкцій. 

Нагадаємо, 6 травня компанія «Онур» повідомила про пошкодження дна крану LK-800 об підводну скелю. Інцидент не вплинув на загальний термін завершення проєкту, оскільки упродовж ремонту крану були активізовані роботи на низовій частині балкового мосту і на місцях майбутніх транспортних розв’язок.

Як раніше заявив заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, зведення Запорізьких мостів триває безпрецедентними для України темпами. Роботи на першому проїзді вантового мосту планується завершити вже до 30-ї річниці Незалежності.

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