Військовий аташе Посольства США ознайомилася зі стендом авіакомпанії "Українські вертольоти" на виставці в Києві

Військовий аташе Посольства США полковник Брітані Стюарт ознайомилася зі стендом авіакомпанії «Українські вертольоти» на виставці «Авіасвіт-XXI» в Києві.

Авіакомпанія продемонструвала модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1, обладнаний медичними модулями (в кількості від 1 до 3) з реанімаційним обладнанням, а також медичної шиною для безпечного зберігання медикаментів.

Крім того, модернізований Мі-8 здатний переносити до 3 тонн вантажу, який використовується під час пошуково-рятувальних операцій та пожежогасіння.

Також на вертольоті встановлена інтегрована система нічного бачення (окуляри нічного бачення (NVG), оптико-електронна система спостереження (FLIR), пошуковий прожектор, пов'язаний з FLIR, в тому числі для роботи в інфрачервоному режимі).

Завдяки системі супутникового відеозв'язку є можливість передавати відеодані, що фіксуються камерами FLIR, з борту вертольота на наземний пункт управління.

"Сьогодні ми представляємо вертоліт пошуково-рятувальний і для аеромедичної евакуації, який використовується в миротворчих місіях ООН в Республіці Малі, Сомалі, Республіці Джибуті. Цей вертоліт працює 24/7 з готовністю надати допомогу постраждалим протягом 30 хвилин після отримання завдання. Вертоліт може працювати автономно, без допомоги наземних служб, визначаючи місце розташування потерпілих, забезпечуючи пошук і порятунок людей ", - розповів глава правління авіакомпанії" Українські вертольоти "Володимир Ткаченко.

Вертоліт також обладнаний посиленою лебідкою. Для роботи в місцях з підвищеним рівнем небезпеки на вертоліт встановлений захист від стрілецької зброї (кевлар) і система протиракетного захисту. У той же час, всього за 40 хвилин екіпаж вертольота може конвертувати повітряне судно в наступні конфігурації: розвідка/швидке реагування, пошуково-рятувальна, аеромедична евакуація, пасажирська, вантажна.