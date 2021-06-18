Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
"Нуль українців": у "Нафтогазі" назвали число клієнтів, які отримають газ майже по 12 гривень
"Нуль українців": у "Нафтогазі" назвали число клієнтів, які отримають газ майже по 12 гривень
В Австралії після повені павуки утворили величезний кокон, щоб піднятися вище від землі
В Австралії після повені павуки утворили величезний кокон, щоб піднятися вище від землі
Євро-2020: Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1 (оновлено)
Євро-2020: Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1 (оновлено)
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи
УЄФА дискваліфікував лідера суперника збірної України по Євро-2020 за етнічні образи
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
ГоловнаЕкономікаБізнес

Військовий аташе Посольства США ознайомилася зі стендом авіакомпанії "Українські вертольоти" на виставці в Києві

Авіакомпанія продемонструвала модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1.

Військовий аташе Посольства США ознайомилася зі стендом авіакомпанії "Українські вертольоти" на виставці в Києві

Військовий аташе Посольства США полковник Брітані Стюарт ознайомилася зі стендом авіакомпанії «Українські вертольоти» на виставці «Авіасвіт-XXI» в Києві.

Авіакомпанія продемонструвала модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1, обладнаний медичними модулями (в кількості від 1 до 3) з реанімаційним обладнанням, а також медичної шиною для безпечного зберігання медикаментів.

Крім того, модернізований Мі-8 здатний переносити до 3 тонн вантажу, який використовується під час пошуково-рятувальних операцій та пожежогасіння.

Також на вертольоті встановлена інтегрована система нічного бачення (окуляри нічного бачення (NVG), оптико-електронна система спостереження (FLIR), пошуковий прожектор, пов'язаний з FLIR, в тому числі для роботи в інфрачервоному режимі).

Завдяки системі супутникового відеозв'язку є можливість передавати відеодані, що фіксуються камерами FLIR, з борту вертольота на наземний пункт управління.

"Сьогодні ми представляємо вертоліт пошуково-рятувальний і для аеромедичної евакуації, який використовується в миротворчих місіях ООН в Республіці Малі, Сомалі, Республіці Джибуті. Цей вертоліт працює 24/7 з готовністю надати допомогу постраждалим протягом 30 хвилин після отримання завдання. Вертоліт може працювати автономно, без допомоги наземних служб, визначаючи місце розташування потерпілих, забезпечуючи пошук і порятунок людей ", - розповів глава правління авіакомпанії" Українські вертольоти "Володимир Ткаченко.

Вертоліт також обладнаний посиленою лебідкою. Для роботи в місцях з підвищеним рівнем небезпеки на вертоліт встановлений захист від стрілецької зброї (кевлар) і система протиракетного захисту. У той же час, всього за 40 хвилин екіпаж вертольота може конвертувати повітряне судно в наступні конфігурації: розвідка/швидке реагування, пошуково-рятувальна, аеромедична евакуація, пасажирська, вантажна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також