Київська митниця пропускала імпортне дизпаливо під виглядом антикорозійної оливи

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом інспекторам митного посту "Столичний" Київської митниці у зловживанні службовим становищем.

На сайті ДБР повідомляється, що вони пропускали дизельне паливо під виглядом антикорозійної оливи, яка не є підакцизним товаром. Митники бачили в документах імпортера неправильний код товару згідно з УКТ ЗЕД, але ігнорували це.

У ході досудового розслідування зафіксовано 21 епізод подібних операцій протягом вересня-листопада 2020 року.

Внаслідок дій митників державний бюджет, за оцінками ДБР, недоотримав акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму понад 5 млн гривень.

Інспекторам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що кілька днів тому двоє митників в "Шегинях" попалися на хабарях (у них вилучили 10 тисяч доларів), а перед тим начальник зміни митного посту на Волині піймався на перевезенні 700 тисяч доларів.