ДБР повідомило про підозру директору глиновидобувної компанії з Донецької області

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору компанії, що займається видобуванням вогнетривких та тугоплавких глин у Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Він є фігурантом тієї ж кримінальної справи, за якою збираються судити колишнього першого заступника голови Державної служби геології та надр України Миколу Фощія.

Фощію закидають службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), яка призвела до незаконного видобування глини у період зупинення ліцензії, а топменеджеру - власне незаконне видобування корисних копалин та зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 240 та ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Слідство підрахувало, що протягом 2017-2018 років очолювана ним компанія видобула без дозволу 192 тис. тонн вогнетривкої та важкоплавкої глини. Державі було завдано збитків на суму 48,7 млн гривень.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, викладеної у судовому реєстрі, у 2017 року т.в.о. голови Держгеонадр видав наказ про зупинення спеціальних дозволів ПрАТ "Керампром" на користування надрами родовища "Видне" для усунення певних порушень.

Попри це, підприємство продовжило добування корисних копалин. За версією слідства, це сталося за потурання підозрюваним, який "не вжив достатніх заходів" для здійснення контролю та нагляду за дотриманням умов ліцензії.

З 2012 року керівником "Керампрому" є Борис Бевзенко, брат колишнього депутата Верховної Ради Валерія Бевзенка.