Новий шведський тепловий насос Thermia Atlas

Використання альтернативних джерел енергії для різних цілей - актуальний тренд останніх десятиліть у всьому світі. Сонячні та вітрові електростанції вже давно видобувають електричну енергію в промислових масштабах, а в останні роки сонячне, вітрове і геотермальне обладнання стало все частіше використовуватися для побутових потреб.

Геотермальний тепловий насос Thermia Atlas - такий тип опалювального обладнання, який видобуває теплову енергію з ґрунту, ціна якої дорівнює нулю, і використовує її для опалення будинку, нагріву води для побутових потреб, кондиціонування.

Яка вартість геотермального опалення будинку під ключ? Для підбору та розрахунку потужності теплової помпи необхідно враховувати площу опалювальних приміщень, матеріал зовнішніх стін будівлі, потребу в гарячому водопостачанні та кондиціонуванні.

Тепловий насос шведського бренду Thermia стартує від 6000 євро.

Теплова помпа Thermia може бути виконана у двох модифікаціях: вертикальній - буряться свердловини, в які вкладається спеціальний трубопровід. Або горизонтальній - труби укладаються на глибину одного метра.

Для установки вертикальної моделі необхідна невелика площа ділянки землі, однак буде потрібно дороге буріння підземної свердловини, яка буде використовуватися для установки вертикального теплообмінника. По ньому буде безперервно циркулювати незамерзаюча суміш рідин (так званий розсіл), який буде поглинати тепло з підземного ґрунту. На великій глибині температура ґрунту залишається стабільною протягом усього року і становить від 5 до 10 градусів Цельсія. Через постійну температуру глибинного ґрунту таке обладнання показує стабільну високу ефективність протягом цілого року.

Для установки обладнання горизонтального типу будуть потрібні велика площа прибудинкової ділянки. На ньому будуть розташовуватися труби горизонтального теплообмінника на глибині одного метра. Через цю технологічну особливість потрібно бути готовим до того, що під час її установки буде зруйнований природний ландшафт, а надалі на використаній ділянці весняне зростання і цвітіння рослин буде відбуватися з запізненням. За літній час земля досить добре прогрівається від сонячних променів, саме це тепло надалі буде використано для обігріву вашого житла шляхом циркуляції розсолу по підземних трубах теплообмінника закопаного на ділянці.