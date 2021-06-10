Держава завершила виплати "карантинних" 8000 гривень ФОПам

Пенсійний фонд завершив виплати "карантинних" 8000 грн ФОПам та найманим працівникам.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії".

У 2021 році було подано майже 338 тисяч заявок на отримання державної допомоги.

Загальна сума виплат сягнула 2,7 млрд гривень.

Отримати одноразову допомогу в розмірі 8000 гривень з державного бюджету мали право наймані працівники юридичних осіб або ФОП, сфера діяльності яких попадала під карантинні обмеження "червоної" зони в період лютого-березня 2021 року.

Заявки на допомогу можна було подавати протягом до 18 травня.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу під час карантину. Він передбачає виплату 8000 гривень особам, які втратили частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів. Цю виплату зможуть отримати офіційно працевлаштовані наймані працівники та ФОП