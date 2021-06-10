У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
ГоловнаЕкономікаБізнес

Держава завершила виплати "карантинних" 8000 гривень ФОПам

Загальна сума виплат сягнула 2,7 млрд гривень.

Держава завершила виплати "карантинних" 8000 гривень ФОПам
Фото: bessarabia.ua

Пенсійний фонд завершив виплати "карантинних" 8000 грн ФОПам та найманим працівникам.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії".

У 2021 році було подано майже 338 тисяч заявок на отримання державної допомоги.

Загальна сума виплат сягнула 2,7 млрд гривень.

Отримати одноразову допомогу в розмірі 8000 гривень з державного бюджету мали право наймані працівники юридичних осіб або ФОП, сфера діяльності яких попадала під карантинні обмеження "червоної" зони в період лютого-березня 2021 року.

Заявки на допомогу можна було подавати протягом до 18 травня.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу під час карантину. Він передбачає виплату 8000 гривень особам, які втратили частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів. Цю виплату зможуть отримати офіційно працевлаштовані наймані працівники та ФОП

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також