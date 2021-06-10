У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
ГоловнаЕкономікаДержава

​Україна планує підійти до зими з 17 млрд газу в сховищах

Повторення минулорічного рекорду не буде.

​Україна планує підійти до зими з 17 млрд газу в сховищах
Фото: dw.com

Україна планує до наступного опалювального сезону збільшити запаси газу в сховищах не менше ніж до 17 млрд кубометрів.

Про це повідомляється в розпорядженні № 586, яким уряд затвердив плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року.

На кінець квітня, коли в Україні закінчився опалювальний сезон, в сховищах було 15,1 млрд кубометрів газу. Станом на початок червня їх обсяг збільшився до 15,8 млрд.

Сезон відбору газу в 2020/2021 роках став одним із найдовших і тривав 194 дні. Він відзначився найвищими за сім років обсягами відбору – 13,2 млрд куб. м. Перед тим останні п’ять років українські компанії відбирали з підземних сховищ 7,6-12,5 млрд куб. м газу на рік.

Минулий опалювальний сезон Україна почала сезон з найбільшими за 10 років запасами в сховищах - 28,3 млрд куб. м.

У 2019 році опалювальний сезон було розпочато із запасами 21 млрд кубометрів газу, у 2018 - 17,2 млрд кубометрів, у 2017 - майже 17 млрд кубометрів, у 2016 - лише 14,7 млрд кубометрів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також