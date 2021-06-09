"Нафтогаз" почав збирати докази для нового арбітражу з "Газпромом"

"Нафтогаз України" почав збирати докази для нового арбітражу з "Газпромом".

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову правління української компанії Юрія Вітренка.

"Треба було встановити нові факти порушень, подати скаргу в європейський антимонопольний орган і подати в новий арбітраж. Цим ми зараз займаємося", - сказав він в ефірі телеканалу ICTV.

Нагадаємо, що раніше, займаючи посаду в.о міністра енергетики, Вітренко говорив, що новий арбітраж потрібен для перенесення точок продажу газу на кордон України і Росії. Це збільшить попит на українську ГТС у випадку введення в експлуатацію "Північного потоку - 2".

Також "Нафтогаз" хоче добитися розблокування постачання газу з Центральної Азії.

Нагадаємо, що у 2019 році Україна і Росія підписали міжурядовий протокол, що передбачав пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.