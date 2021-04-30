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"Нафтогаз" заявив про можливість нового арбітражу з "Газпромом"

Вітренко хоче перенести точки продажу газу з західного на східний кордон.

"Нафтогаз" заявив про можливість нового арбітражу з "Газпромом"
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Новий голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив про можливість нового арбітражу з "Газпромом" з метою перенесення точок продажу газу на кордон України і Росії.

"Новий контракт дає змогу звертатися до міжнародного арбітражу, і цю можливість ми також розглядатимемо і використовуватимемо", - цитує Вітренка агентство "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що раніше "Газпром" не продавав газ європейським компаніям на кордоні з Україною, бо тодішній контракт не відповідав законодавству Євросоюзу. Після підписання нового контракту за стандартними європейськими правилами в грудні 2019 року цей контраргумент відпав.

Ще будучи в.о міністра енергетики Вітренко пояснював, що перенесення точок передачі газу з західного на східний кордон необхідне Україні, щоб збільшити попит на українську ГТС у випадку введення в експлуатацію "Північного потоку - 2".

Також "Нафтогаз" хоче добитися розблокування поставок газу з Центральної Азії. 

Нагадаємо, що у 2019 році Україна і Росія підписали міжурядовий протокол, що передбачав пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.

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