АМКУ оштрафував енергетиків Ахметова на 536 млн за "схожі дії" на ринку вугілля

Засідання відбувалось у закритому режимі через наявність конфеденційної комерційної інформації.

Антимонопольний комітет визнав винними низку державних і приватних компаній у "вчиненні схожих дій" у період з серпня 2016 по перше півріччя 2019 року, які полягали у встановленні "подібних між собою цін" на енергетичне вугілля.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні АМКУ 29 квітня, повідомляють "Наші гроші".

Винними визнали державні підприємства "Держвуглепостач" та "Центренерго", компанії з групи Ріната Ахметова "ДТЕК трейдінг»", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Східенерго", а також приватні компанії "Донбасенерго", "Технова" та "Черкаське хімволокно".

За даними АМКУ, вони встановлювали подібні ціни на вугілля, які призвели до обмеження конкуренції на ринку генерації електроенергії. При тому що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність обєктивних причин для вчинення таких дій.

АМКУ вбачає у цьому порушення, передбачене п.1 ст.50 та ч.3 ст.6 закону "Про захист економічної конкуренції".

Засідання відбувалось у закритому режимі через наявність конфіденційної комерційної інформації.

Після засідання держуповноважений АМКУ Сергій Тищик повідомив, що штрафи склали 775 млн грн., з яких компанії Ахметова отримали штрафи на 536 млн грн.

"ДТЕК трейдінг" отримало 163,45 млн грн, "ДТЕК Західенерго" – 172,97 млн грн, "ДТЕК Східенерго" – 91,05 млн грн, "ДТЕК Дніпроенерго" – 125,47 млн грн, "Центренерго" – 205,84 млн грн, "Черкаське хімволокно" – 14,42 млн грн, "Держвуглепостач" – 2,86 млн грн.

Згідно з поданням про попередні висновки, які "Нашим грошам" надали адвокати "ДТЕКу", АМКУ пропонував оштрафувати вказані компанії на суми до 10% від доходу (виручки) за 2020-й рік.

Якби компанії Ахметова справді оштрафували на 10% від річного обороту, то суми штрафів були б значно більші – на рівні мільярдів гривень. Сумарний штраф 526 млн грн – це близько 1% від виручки групи "ДТЕК" за минулий рік.

За даними фінансового звіту оприлюдненого телеграм-каналом "Монополіст", група "ДТЕК енерго" минулого року мала виручку 47,24 млрд грн.

За даними "Бізнес. Цензору", за 2019 рік вказані компанії також мали значно більші доходи: ТОВ "ДТЕК Трейдінг" – 50,47 млрд грн, "ДТЕК Західенерго" – 22,41 млрд грн., "ДТЕК Дніпроенерго" – 13,61 млрд грн.

Нагадаємо, 15 квітня Антимонопольний комітет відкрив справу проти ПриватБанку та Ощадбанку за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу.