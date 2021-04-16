Проти ПриватБанку та Ощадбанку відкрили антимонопольну справу

Антимонопольний комітет 15 квітня відкрив справу проти ПриватБанку та Ощадбанку за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу.

Комітет на своєму сайті повідомив, що проводити дослідження ринку еквайрингових послуг, в тому числі у частині встановлення ставки інтерчейнджу.

Чиновники з'ясували, що окремі учасники ринку завищують комісію за послуг еквайрингу.

"Здійснювати безготівкові розрахунки за товари споживачам дозволяє послуга еквайрингу. При оплаті покупцем вартості товару з використанням електронних платіжних засобів, торговець надає йому таку можливість шляхом здійснення оплати через платіжні термінали, підключені до платіжної системи.

З цією метою торговці співпрацюють з банками, які є учасниками платіжної системи та набули статусу еквайра. Умовами договору між банком-еквайром і торговцем передбачено сплату останнім послуги еквайрингу.

У свою чергу, банки-еквайри оплачують банкам-емітентам (випускають платіжні картки) міжбанківську комісію – інтерчейндж, розмір якої встановлюється міжнародними платіжними системами (для всіх банків однаковий, але різний для типу картки, виду діяльності торговця тощо). Всю суму такої комісії отримує банк-емітент.

Якщо банк-емітент та банк-еквайр - один і той самий банк, при розрахунках не проходить міжбанківська операція, а тому не виникає підстав включати до тарифу з еквайрингу комісійну винагороду інтерчейндж", - йдеться в повідомленні АМКУ.

У 2018-2020 роках послуги еквайрингу надавали близько 30 банків, але найбільші торговці зазвичай обирають послуги ПриватБанку чи Ощадбанку, які мають можливість надавати послуги еквайрингу з територіальним покриттям по Україні у повному обсязі.

Це, на думку АМКУ, може означати наявність монополії на ринку послуг еквайрингу.

"Наразі уже відомо, що АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» встановлювали завищені комісії за операціями, які не несуть витрати на інтерчендж. Тобто, за відсутності необхідності сплачувати інтерчендж, банк-еквайр не змінював розмір комісії за еквайринг. Відповідно, торговець сплачував однаковий розмір комісії, незалежно від наповнення послуги. Вказане мало наслідком встановлення завищених тарифів за послуги, які здійснюються в межах однієї банківської установи", - заявили в АМКУ.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні активізувалася дискусія щодо законодавчого регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг. Це питання навіть виносилося на засідання Національної ради реформ.

АМКУ раніше заявляв, що виступає проти державного регулювання ставки інтерчейндж.