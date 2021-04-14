"Нафтогаз" поскаржився в АМКУ на "компанію-клона"

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" звертає увагу клієнтів, що не має жодного відношення до діяльності приватної компанії ТОВ "Нафтогаз Постачання" і просить бути уважними, приєднуючись до ринкового постачальника.

Про це повыдомляється на сайті НАК "Нафтогаз України".

"ГК «Нафтогаз України» є частиною державної Групи Нафтогаз і працює у сфері постачання газу з 2017 року. Натомість, попри схожість назв, ТОВ «Нафтогаз Постачання» є приватною компанією, створеною наприкінці 2020 року. Хоча компанія зареєстрована у Києві, обслуговує вона переважно клієнтів у Кременці Тернопільської області. При цьому, ціни на газ від цього постачальника вищі за ціни ГК «Нафтогаз України», зокрема у квітні - на 15%", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі зауважили, що схожість назв спричиняє плутанину двох різних компаній і висловили побоювання щодо можливих маніпуляцій під час підключення клієнтів. З цієї причини компанія звернулася до Антимонопольного комітету України та правоохоронних органів щодо порушення прав інтелектуальної власності, а саме - неправомірного та безпідставного використання торговельної марки, яка належить ТОВ "Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»" на підставі свідоцтва на торговельну марку №284247.

"Компанія не надавала іншому постачальнику жодних дозволів на використання ані торговельної марки, ані своїх фірмових найменувань. Тому використання у своїй назві та в доменному імені позначень «Нафтогаз», ідентичних з фірмовим найменуванням та торговельною маркою ГК «Нафтогаз України», є неправомірним", - наголосили в НАК.

Нагадаємо, минулого року АМКУ оштрафував аптеку за продаж препарату "Антикоронавірус". Повідомлялося, що згідно з опитуванням, у покупців виникало враження, що він має профілактичні або лікувальні властивості.