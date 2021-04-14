Російсько-окупаційні війська перейшли до суттєвого загострення безпекової ситуації в межах гуманітарних дорожніх коридорів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Так, учора близько 5:00 прикордонний наряд, що виконував завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут" виявив політ БПЛА противника. Надалі за допомогою БПЛА противник здійснив дистанційне мінування місцевості, встановивши протипіхотну міну ПОМ-2 безпосередньо в межах контрольного пункту в’їзду-виїзду "Майорське".

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"Завдяки фіксуванню прикордонним нарядом прольоту БПЛА місця встановлення міни вдалося вчасно виявити та ізолювати. Безпеку переміщення дорожнім коридором відновлено - міна знешкоджена інженерно-саперними підрозділами ЗСУ", - сказано в повідомленні.

У ДПСУ наголошують, що застосування окупантами протипіхотних мін в межах КПВВ ставить під загрозу життя не тільки прикордонників, а й цивільного населення.

"Як відомо, фактичний пропуск громадян через лінію розмежування у дорожньому коридорі «Горлівка - Бахмут» з вини окупантів не здійснюється. Водночас через контрольний пункт пересуваються мешканці прифронтових населених пунктів, безпека яких і була поставлена під загрозу проросійськими бойовиками", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляли, з початку року на Донбасі окупанти 6 разів застосовували заборонені міни ПОМ-2, одна людина загинула.