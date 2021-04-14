У Чортківському районі Тернопільській області під час весняно-польових робіт випадково знайшли древній саркофаг, вік якого становить не менш ніж 5 тисяч років. У розкопаній у полі кам’яній гробниці археологи виявили три людські скелети і 11 амфор.

Про це розповіла директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, археолог Марина Ягодинська, передає Укрінформ.

"Знахідка вражаюча, збереглася вона у досить доброму стані. Гробниця мегалітична, тобто, складена із кам’яних брил, вирубаних із місцевого червоного каменю. Причому, навіть її дно теж було із каменю. Як ми і попередньо припускали, час виготовлення такої кам’яної скрині-могильника - III тисячоліття до н. е. Усередині ми побачили три людські скелети і яскраві зразки існуючої у той час культури кулястих амфор. Це – 11 різновеликих, від мініатюрних до 5-літрових, глиняних горщиків – амфор, дві добре загострені крем’яні сокирки та долото", - сказала Ягодинська.

Фото: Марина Ягодинська

За її словами, скелети належать дорослим особам. На поясі одного із них збереглася кістяна пряжка, також виявлено підвіску із тваринного ікла, проколку (шило). Поруч із скелетами лежав череп тварини - чи то кабанчика, чи свині, явна ознака певного поховального ритуалу.

Археолог зазначила, що на Тернопільщині у різні часи подібні гробниці вдалося розкопати на околицях сіл Лучка, Ворвулинці, Улашківці.

Наразі, додала вона, розпочинається етап детального дослідження артефактів. Крім тернопільських археологів, їх вивчатимуть і антропологи, фахівці відділу біоархеології Інституту археології НАН України.

Передбачається, що гробницю та виявлені зразки культури кулястих амфор передадуть у фонд Національного заповідника «Замки Тернопілля», де після певних технічних та організаційних заходів вони будуть виставлені на огляд відвідувачів.

Культура кулястих амфор ( III тис. до н. е.), поховання якої здійснювали у мегалітичних (складених з великих брил) гробницях, найбільш досліджена на Заході України. Також представники цієї культури заселили як Правобережжя, так і частково лівий берег Дніпра, поширювалася вона і на терени Молдови, Польщі, Північної Німеччини.

Свою назву культура дістала за характерними формами посуду - кулястими амфорами з невеликими вушками на плічках.

У матеріалах культури показовими є артефакти з кераміки, кременю, кістки та бурштину. Кам'яні скрині були сімейними склепами багаторазового використання.