Росія може планувати для України повторення грузинського сценарію, - міністр оборони

Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних Сил України у нападі на мирне населення.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

Міністр оборони України Андрій Таран сьогодні, 13 квітня, зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Сторони обговорили суттєве загострення ситуації в районі операції Об’єднаних сил, зокрема істотне нарощування військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на території окупованого Криму. Андрій Таран звернув увагу співрозмовника на розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів та системи управління військами РФ.

Така концентрація російських військ на півночі, сході та півдні України, на думку Андрія Тарана, загрожує не лише безпеці України, але й стабільності в Європі.

“Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком свідомі, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008-го року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення Збройних Сил України у нападі на мирне населення, тим більше, що вже понад 400-м тисячам осіб на окупованих територіях видано російські паспорти”, - повідомив Андрій Таран.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

На його думку, найпотужнішим сигналом, здатним не допустити активізації російської агресії, могло б стати надання найближчим часом Україні Плану дій щодо членства в НАТО. У цьому Україна розраховує на позицію Франції, як члена Північноатлантичного Альянсу.

Фото: https://www.mil.gov.ua/

Нагадаємо, що, за даними Офісу президента України, Росія зосередила більш ніж 40 тисяч військових біля східних кордонів Україні і стільки само в Криму. Масштабні заходи з переміщення російських військ почалися в середині березня і, за оцінкою розвідки України, мають бути завершені до кінця квітня.