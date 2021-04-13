​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)

Станом на 7 годину ранку, 13 квітня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Сході України. З них - один обстріл позицій українських захисників та два перетини лінії розмежування ворожим БПЛА.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. В районі населеного пункту Маорське, БПЛА противника перетнувши лінію розмежування здійснили скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям. Ще двоє військових отримали поранення.

Оновлення. За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, загиблий - старший солдат Олексій Мамчій з Чернівців.

Його молодший брат Станіслав Мамчій також воював і загинув у 2016 році на блокпосту біля Авдіївки під час мінометного обстрілу. Указом президента України № 511/2016 від 19 листопада 2016 року "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку" його було нагородженого орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

У зв'язку з тим, що за два дні на фронті загинули двоє військових з Чернівецької області, в регіоні оголошено дводенний траур.

Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 – обстріли позицій українських захисників та 2 – дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу селища Південне противник вів обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, з озброєння БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Шуми та Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу селища Новгородське окупанти відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку селища Золоте-4 збройні формування РФ здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Кам'янки - зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям.

У напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог двічі здійснив дистанційне мінування цивільної інфраструктури з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Українська сторона СЦКК повідомляє про ігнорування досягнутих Мінських домовленостей.

У штабі ООС наголосили, що напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. При цьому інтенсивність інформаційних вкидів та фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації значно зросла.

Проросійські найманці також продовжили загострювати ситуацію поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте, намагаючись виправдати власне небажання відкрити КПВВ з боку тимчасово окупованих територій. Так, 12 квітня окупанти обстріляли ділянку розведення №2 "Золоте", порушивши, підписане Рамкове рішення ТКГ про розведення сил та засобів від 20 вересня 2016 року.

Військовослужбовці також зафіксували два гранатометних постріли з окупованого Первомайську у напрямку населеного пункту Катеринівка, що на підконтрольній України території.

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді. Зокрема, російські війська розгорнули табір у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

19 квітня міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію з військами РФ на українських кордонах.