Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію з військами РФ на українських кордонах 19 квітня

"Ми сподіваємося, що ескалації не буде і не буде конфлікту".

Європейський союз сподівається, що перекидання російських військ до кордонів України не призведе до збройного конфлікту. За словами речника європейської дипломатичної служби Пітера Стано, ситуація, що склалася, буде обговорюватися на засіданні міністрів закордонних справ, запланованому на 19 квітня.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми сподіваємося, що ескалації не буде і не буде конфлікту. Це буде дійсно неприйнятно. Всі контакти і дипломатичні зусилля, які тривають зараз, спрямовані на те, щоб цьому запобігти", - сказав Стано.

"Євросоюз, його держави-члени та інституції дуже пильно, з серйозною стурбованістю стежать за погіршенням ситуації в сфері безпеки у Східній Україні, за пересуванням російських військ поблизу українського кордону і також в незаконно анексованому Криму. ЄС кілька разів через високого представника і окремих лідерів держав-членів закликав зняти напругу. Ми підкреслювали, що повне виконання Мінських домовленостей є єдиним шляхом вперед і гарантією політичного і мирного вирішення конфлікту на сході України", - сказав представник європейської дипломатії.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська розгорнули табір у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.