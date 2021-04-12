Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі розгорнула спеціально створені спостережні групи.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Про це ввечері в неділю, 11 квітня, повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил.

"На особовий склад цих груп, у взаємодії з військовими підрозділами Збройних Сил України, покладаються надважливі завдання - безпосередньо контролювати та координувати режим припинення вогню, а у випадках порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями Російської Федерації, оперативно проводити верифікацію порушень для своєчасного інформування вищого керівництва держави", - сказано в повідомленні.

Також важливими напрямками роботи спостережних груп є контроль та координація дотримання гарантій безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури регіону.

Як і спеціально марковані автомобілі Місії ОБСЄ, у місцях розміщення спостережних груп вздовж лінії розмежування, знаходяться автомобілі Української сторони СЦКК, котрі також розфарбовані у білий колір з нанесеними відповідним розпізнавальними написами.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Безпосередня присутність автомобілів спостережних груп Української сторони СЦКК поблизу лінії розмежування покликана слугувати гарантією безпеки в зонах їх відповідальності. Водночас, офіцери Української сторони СЦКК ведуть пильне спостереження за діями найманців Російської Федерації, що заважає їм здійснювати збройні провокації та порушувати режим припинення вогню", - вважають у штабі ООС.

Там зазначають, що останнім часом почастішали випадки розповсюдження відверто неправдивих звинувачень української сторони у використанні спеціальних автомобілів у військових цілях.

"Українська сторона СЦКК твердо і неухильно дотримується норм та правил Міжнародного гуманітарного права, а також взятих на себе зобов’язань щодо контролю за виконанням Мінських домовленостей та додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню і надалі продовжуватиме зберігати постійну присутність вздовж лінії розмежування сторін з метою посилення контролю за провокаціями та порушеннями з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій території України", - наголошується у повідомленні.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.