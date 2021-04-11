У Київській області встановили зловмисника, який заради розваги застрелив лелеку.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

До Обухівського районного управління поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що біля його будинку застрелили птаха. Подія сталась на вулиці Донбасівській у місті Васильків.

“На місце миттєво виїхали правоохоронці та встановили обставини події. Менш ніж за добу дільничні офіцери встановили зловмисника”, – йдеться у повідомленні.

25-річний чоловік надав докази та зізнався у скоєному.

Пневматичну рушницю вилучено та направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, патрульна поліція Києва вилучила птахів, яких використовували для отримання заробітку за рахунок фото з ними.