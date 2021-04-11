У Деснянському районі Києва на проспекті Петра Григоренка сталася стрілянина, є двоє травмованих.

Про це йдеться на сторінці “Вартові еспресо” у соцмережі Facebook.

Подія сталася у суботу ввечері, 10 квітня. Відомо, що між чоловіками, які відпочивали, стався конфлікт. Один з них дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив кілька пострілів.

За непідтвердженою інформацією, це була травматична зброя.

Внаслідок стрілянини двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у березні на Вінниччині чоловік вчинив стрілянину біля кафе і знеструмив частину селища.