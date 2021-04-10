За добу у Києві – 1605 випадків ковіду

За минулу добу, 9 квітня у Києві виявили 1605 випадків захворювання на коронавірус за добу. Померла 51 людина.

Про це повідомила пресслужба Київради.

До лікарень столиці госпіталізували 158 пацієнтів з COVID-19 та 497 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед тих, хто захворів: 922 жінки віком від 18 до 95 років, 607 чоловіків віком від 18 до 93 років, 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.

Одужали за минулу добу 695 людей.

Підтверджених випадків захворювання у Києві на сьогодні вже – 175 872. Коронавірус подолали 110 832 мешканців.

За період пандемії у столиці зафіксовано 3848 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нові випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники. Летальних випадків – 398.