МОЗ оновило протокол лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування коронавірусної хвороби.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомила перша заступниця міністра Ірина Садов'як.

"6 квітня наказом 638 було затверджено зміни до протоколу лікування COVID-19", - сказала вона.

Зокрема, для лікування критичних хворих додано синтетичний препарат тоцилізумаб. Також змінено режими його дозування для пацієнтів з тяжим і критичним перебігом. Тоцилізумаб зменшує ризик інвазивної штучної вентиляції легень та смерті при тяжкому перебігу пневмонії, викликаної COVID-19.

Також зміни протоколу передбачають, що у разі прогресування дихальної недостатності та лабораторних ознак запалення можуть бути розглянуті вищі дози системних кортикостероїдів.

Оновлено загальні рекомендації з антибактеріальної терапії. "Пацієнтам з підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою. Пацієнтам з COVID-19 з середньотяжким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати без обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження бактеріальної інфекції", - сказала Садов'як.

Це вже сьоме оновлення протоколу лікування COVID-19 з часу його затвердження у квітні 2020 року.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зареєстрували майже 20 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізували 4 936 осіб, померли 419 людей.