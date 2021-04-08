За добу в Україні виявили 19 419 випадків ковіду, госпіталізовано 5 092 людей

Протягом 7 квітня в Україні провели 57 996 ПЛР-тестувань і виявили 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
За минулу добу госпіталізовано 5 092 особи з ковідом, одужали 10 032 пацієнти, 464 - померли від ускладнень коронавірусної недуги.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.
За минулу добу проти COVID-19 в Україні щеплено 14 313 людей. Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.
З початку епідемії в Україні зареєстрували 1 803 998 випадків коронавірусної хвороби, одужали 1 383 883 людини, 35 962 - померли.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 334 578 людей, двоє з них - дві дози.
Станом на 7 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;
- Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;
- Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;
- Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;
- Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;
- Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;
- Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;
- Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;
- Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;
- Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;
- Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;
- Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;
- Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;
- Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;
- Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;
- Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;
- Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;
- Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;
- Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;
- Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;
- Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;
- Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;
- Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;
- Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, Національна академія наук вважає, що нинішня хвиля епідемії в Україні виходить на плато. Вчені назвали нинішню фазу "дуже непевним станом", що може тривати кілька тижнів.