За добу в Україні виявили 19 419 випадків ковіду, госпіталізовано 5 092 людей

Вакцину від коронавірусу отримали ще 14 313 українців.

Протягом 7 квітня в Україні провели 57 996 ПЛР-тестувань і виявили 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізовано 5 092 особи з ковідом, одужали 10 032 пацієнти, 464 - померли від ускладнень коронавірусної недуги.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

За минулу добу проти COVID-19 в Україні щеплено 14 313 людей. Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.

З початку епідемії в Україні зареєстрували 1 803 998 випадків коронавірусної хвороби, одужали 1 383 883 людини, 35 962 - померли.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 334 578 людей, двоє з них - дві дози.

Станом на 7 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;

Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;

Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;

Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;

Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;

Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;

Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;

Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;

Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;

Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;

Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;

Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;

Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;

Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;

Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;

Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;

Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;

Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;

Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;

Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;

Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, Національна академія наук вважає, що нинішня хвиля епідемії в Україні виходить на плато. Вчені назвали нинішню фазу "дуже непевним станом", що може тривати кілька тижнів.