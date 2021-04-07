МОЗ попросило 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу

Міністерству охорони здоров'я потрібно 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу.
Про це на засіданні уряду сказав міністр Максим Степанов.
"Ми маємо контракти на постачання 24 млн доз вакцин: це 10 млн доз Novavax (поставки якої почнуться в липні), 2 млн доз CoviShield (500 тисяч вже майже використано, 1,5 млн очікуємо в найближчі місяці) та 2 млн від китайського виробника Sinovac (215 тисяч вже знаходиться в Україні). І вчора ми отримали підписаний з боку Pfizer контракт на 10 млн доз вакцин, які будуть поставлені протягом 2021 року", - розказав Степанов.
Україна також розраховує отримати в рамках програми COVAX ще 8 млн доз вакцини Pfizer і AstraZeneca-SKbio.
За його словами, цього буде достатньо для вакцинації 70% дорослого населення до кінця року.
"І тут Міністерству охорони здоров'я потрібна підтримка всіх членів уряду. Оскільки в доступі до вакцини в глобальному масштабі спостерігається ситуація вестернів: хто сильніший - той забирає все. Окреме звернення до Міністерства фінансів: ми вже проводили нараду під головуванням прем'єр-міністра щодо додаткового фінансування. Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% громадян України, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин", - сказав він.
У бюджеті 2021 року закладено 4 млрд гривень, і МОЗ просить ще 6,5 млрд гривень.
"Ця потреба, за нашими підрахунками, складає близько 6,5 млрд гривень", - сказав міністр.
Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. Використовується поки що тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.
З початку кампанії щеплено 320 265 людей, у тому числі за останню добу - 15 585 людей.