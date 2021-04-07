Ще дві області офіційно перейдуть у "червону" зону з 9 квітня

З 9 квітня у Запорізькій та Хмельницькій областях буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Відповідне рішення на позачерговому засіданні 7 квітня схвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 09 квітня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях. Також застосувати на території Запорізької та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки", - повідомив він у телеграм-каналі.

Таким чином в Україні у "червоній" зоні перебувають 13 регіонів - Київ та 12 областей.

За рішенням Кабміну карантин в Україні продовжено до 30 квітня.

Як повідомляли, рішенням обласної комісії карантин на Хмельниччині посилили з 7 квітня.