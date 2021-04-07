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Пробне ЗНО на Миколаївщині перенесли на 24 квітня

Через карантин в області обмежено рух транспорту.

Пробне ЗНО на Миколаївщині перенесли на 24 квітня

Через припинення руху громадського транспорту пробне зовнішнє незалежне оцінювання перенесли на 24 квітня не лише в Києві та на Чернігівщині, а й у Миколаївській області .

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"З огляду на припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює приїзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, пробне ЗНО також відкладається і в Миколаївській області. Тож пробне ЗНО в Києві, Чернігівській та Миколаївській областях відбудеться 24 квітня. Наразі в інших регіонах України пробне ЗНО відбудеться, як і заплановано, 10 квітня", - сказано в повідомленні.

Незалежно від того, коли саме той чи той учасник проходитиме оцінювання, для нього буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома.

Зокрема, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді в цьому сервісі 10-14 квітня, тобто відповідно до попередніх планів.

Учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, для яких тестування буде перенесено на 24 квітня, зможуть занести свої відповіді на тест, на який вони були зареєстровані, з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Результати пробного ЗНО буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Нагадаємо, 5 квітня в УЦОЯО повідомили про перенесення пробного ЗНО у Києві та Чернігівській області.

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