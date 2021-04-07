Секретар РНБО вважає, що питання звільнення голови МОЗ Степанова зараз не на часі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що зараз питання звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова не на часі.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю LB.ua.

"От що ви хочете в мене запитати? Чи на місці Максим Степанов? До чого тут я?.. У нас немає питань, які не стосуються національної безпеки. Повітря – національна безпека, дороги – національна безпека. Від того, що ми скажемо «Максим – погана людина», щось зміниться?" - сказав секретар РНБО.

На питання LB.ua, що ситуація може змінитися, якщо замінити голову МОЗ на більш ефективного менеджера, він зазначив, що наразі це питання не на часі.

"Не на часі зараз змінювати Степанова – на ньому зараз усі контакти щодо вакцинації", - сказав Данілов.

Він також повідомив, що готується окреме велике засідання РНБО щодо медичної сфери.

"Не тільки по ковіду (засідання, ред.). Щодня в нас помирає 2000 осіб, і ковід серед причин не на першому місці. Засідання має показати, в якому ми стані, де наші лікарі, медичний персонал, кого ми випускаємо з вишів. Наша країна – одна з перших за кількістю вищих навчальних закладів. Але чи випускають вони потрібних у сучасному світі фахівців? Відповідь не зовсім нас задовольняє. Ми продовжуємо випускати менеджерів, туристичних агентів, юристів абощо", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, у лютому народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук розповіла позицію фракції щодо Степанова. Вона зазначила, що голова МОЗ несе особисту відповідальність за початок вакцинації і в разі його провалу фракція ініціюватиме його відставку.

2 березня стало відомо, що у Верховній Раді почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду відставки Степанова. Однак спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що у парламенту для цього недостатньо голосів.

Це вже не перша спроба ініціювати розгляд відставки Степанова відтоді, як він очолив міністерство рік тому. Деякі нардепи виступали за звільнення Степанова ще в травні 2020-го через скандальну закупівлю захисних костюмів. Потім у липні в Раді зареєстрували постанову про його звільнення через "непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність і професійну недбалість".

У листопаді минулого року в Раді збирали підписи щодо позачергового засідання для звільнення Степанова, але далі цього справа не пішла.