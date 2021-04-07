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Колишній депутат Київради підпалив квартиру з дружиною та дітьми, - соцмережі

Чоловіка затримали, йому закидають ст.194 Кримінального кодексу.

Колишній депутат Київради підпалив квартиру з дружиною та дітьми, - соцмережі
Фото: facebook.com/KyivOperativ

Поліція Києва затримала 45-річного чоловіка за підозрою в спробі підпалу квартири.

На сайті поліції йдеться, що 6 квітня близько 22 години вечора надійшла інформація про пожежу в одному з будинків на вулиці Героїв Оборони у Голосіївському районі Києва.

"За попередньою інформацією, під час конфлікту між потерпілою та чоловіком останній почав підпалювати помешкання. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - повідомили поліцейські.

Перевіряється інформація на причетність затриманого до підпалу автівки потерпілої, скоєного раніше.

За інформацією пабліка "Київ Оперативний", затриманий - колишній депутат Київської міської ради Віталій Даниленко.

На момент підпалу в квартирі знаходилася його дружина і четверо дітей.

Конфлікт начебто стався через ревнощі.

Нагадаємо, що у 2015 році Даниленка затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від власників автозаправних станцій і автогазозаправних пунктів Києва за їх подальше безперешкодне функціонування і непроведення перевірок. Даниленко тоді був головою тимчасової контрольної комісії з перевірки діяльності автозаправних станцій.

У повідомленні СБУ фігурувала сума 4 млн гривень.

В 2016 році справу закрили у зв'язку з неможливістю довести вину.

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